Yasemin Şefkatli Tatlıses: Her ailede ufak tefek sorunlar oluyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Şefkatli Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz hafta ikiz çocuklarından Ayel ile birlikte merdivenlerden düşen Tatlıses, hem oğlu hem de safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan kayınpederi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında konuştu.

"KAYINPEDERİM DE OĞLUM DA ÇOK İYİ"

Yasemin Şefkatli Tatlıses, "Her ailede bazı aksilikler olabiliyor. Kayınpederim de çok iyi oğlum da çok iyi şükürler olsun" dedi.

İbrahim Tatlıses

"KIRIĞIMIZ ÇIKIĞIMIZ OLMADAN SIYIRDIK"

"Ufak tefek şeyler oluyor" diyen Tatlıses, daha sonra sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Kırığımız, çıkığımız olmadan o da ben de sıyırdık bu işten. İdo ailemizin soğuk kanlısı. Bu tarz olaylarda o soğukkanlı karşılıyor.

KARNINDAN YARALANMIŞTI

Öte yandan Yasemin Şefkatli Tatlıses, geçtiğimiz hafta oğlu Ayel ile birlikte merdivenlerden düştükten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses, olayın ardından yaptığı açıklamada Ayel'in karnından yaralandığını söylemişti.

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 2024'te de ikiz oğullarına kavuşmuştu. Tatlıses çifti, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.