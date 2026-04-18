İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel korkuttu

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan İbrahim Tatlıses 'in sağlık durumu iyiye giderken, bu kez de İdo Tatlıses cephesinden gelen haber sevenlerini korkuttu.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz oğullarından Ayel merdivenden düştü. Olayın ardından anne - oğul hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Şefkatli, Ayel'in karnından yaralandığını söyledi.

“ALLAH BETERİNDEN KORUDU”

Hastaneden taburcu olduklarını belirten Şefkatli, "Ayağım kayıp merdivenden düşünce çocuk güvenlik kapsının demiri Ayel'in karnının derisini baya sıyırdı. Ben de hareket edemeyince ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık. İkimiz de çok iyiyiz. Görünmez kaza işte. Allah beterinden korudu gerçekten. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık" dedi.

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 2024'te de ikiz oğullarına kavuşmuştu. Tatlıses çifti, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.