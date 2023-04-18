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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yasin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YASİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Yasin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yasin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yasin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YASİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yasin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kur’an surelerinden biri, Yasin Suresi. Ey insan, ey seyyid.

YASİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yasin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yasin adını koymak caizdir.

YASİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yasin ismini kullanan 163.778 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yasin ismini kullanan 31.951 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yasin ismini kullanan 14.575 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yasin ismini kullanan 6.176 kişi bulunmaktadır.

YASİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Yasin olanlar özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

Pozitif tarafları: Uyumlu, değişime açık.

Negatif tarafları: Herhangi bir iş/konu üzerinde uzun süre yoğunlaşamama.

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