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        Haberler Spor Transfer Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı! - Futbol Haberleri

        Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı!

        Geçtiğimiz sezon devre arasında Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan, Belçika ekibi Anderlecht'e kiralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 02.08.2025 - 12:12
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        Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı!
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        Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek," ifadelerini kullandı.

        Bu sezon yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan İngiliz ekibine transfer olan Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.

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