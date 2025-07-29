Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Yasin Öztekin, Yalova FK ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Yasin Öztekin, Yalova FK ile anlaştı

        Bucaspor 1928'le sözleşmesi sonra eren Yasin Öztekin'in, TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Yalova FK ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasin Öztekin'in yeni durağı Yalova!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2025’te sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki golcü oyuncu Yasin Öztekin de sözleşmesini uzatmayarak serbest oyuncu konumuna geçti. Durum böyle olunca tecrübeli oyuncu ile birçok takım temas kursa da en ciddi yaklaşımı TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Yalova FK gösterdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerleyince Yalova FK ile Yasin Öztekin’in prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Son detayların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

        Son iki sezonunu Bucaspor 1928’de geçiren Yasin Öztekin, sarı-lacivertli formayla 64 maça çıkarken, 25 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya