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        Haberler Gündem Güncel Yaşlılar için dondurma şenliği yapıldı | Son dakika haberleri

        Düzce'de huzurevi sakinleri için dondurma şenliği yapıldı

        Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için şenlik düzenlendi. Şenlikte yaşlılar, dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:39
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        Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi.

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        Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen şenlikte bir araya geldi.

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        Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

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        Huzur evi sakinlerinden Ali Tuloğlu, etkinlikle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok iyiyim. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Rahatsızlanırsak bakıyorlar, ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

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        Dondurma şenliğiyle keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Nejdet Kahya, "Çok güzel dondurma şenliği oldu. Devamını bekliyoruz" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #düzce
        #Huzurevi
        #yaşlı
        #dondurma
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