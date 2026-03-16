        Yasmin Demirel, babası Volkan Demirel'in maçını ilk kez izledi

        Yasmin Demirel ilk kez babasının maçında

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bir yaşındaki kızı Yasmin ile birlikte Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip etti. Minik Yasmin, babasının saha kenarındaki heyecanına ilk kez yerinde ortak oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 11:24
        Yasmin ilk kez babasının maçında

        Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel'e, dün akşam oynanan kritik maçta tribünden özel bir destek geldi.

        Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bir yaşındaki kızları Yasmin ile birlikte Ankara temsilcisinin mücadelesini izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı.

        Zeynep Sever Demirel, kızı Yasmin ile stadyumda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "İlk kez babanın maçına gelen bir şaşkın" notuyla paylaştı.

        2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kaptanlığa kadar yükselen, milli formayı 85 kez giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel; 2009 Miss Belçika Güzellik Kraliçesi Zeynep Sever ile 2010 yılında dünyaevine girmişti.

        Üç çocukları bulunan çift; 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı.

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları