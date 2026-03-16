Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel'e, dün akşam oynanan kritik maçta tribünden özel bir destek geldi.

Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bir yaşındaki kızları Yasmin ile birlikte Ankara temsilcisinin mücadelesini izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı.

Zeynep Sever Demirel, kızı Yasmin ile stadyumda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "İlk kez babanın maçına gelen bir şaşkın" notuyla paylaştı.

2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kaptanlığa kadar yükselen, milli formayı 85 kez giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel; 2009 Miss Belçika Güzellik Kraliçesi Zeynep Sever ile 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Üç çocukları bulunan çift; 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı.