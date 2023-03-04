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Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

Dekorasyon açısından aynalar hem ortama şık bir hava katar hem de bir odayı geniş gösterir ancak yatağınızın tam karşısında bir ayna olması uyku kalitenizi kötü etkileyebilir. Bunun yerine aynayı kendi yansımanızı görmeyeceğiniz bir noktaya konumlandırmak daha iyi bir seçenek olabilir.

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  • Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

    Aynalar, dikkatinizi dağıtabilir. Gece uyumak için yatağa girdiğinizde dışarıdan gelen uyarıcılara karşı zihin kendini kapatır ve gevşemeye başlar. Ancak yatağın tam karşısında duran ve her detayı yansıtan bir ayna sizi sürekli uyarır ve dikkatinizi dağıtarak, uykunuzun kaçmasına neden olabilir. 
  • Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

    Aynalar, tekrar uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Gece tesadüfen uyandığınızda aynada kendini görmeniz dikkatinizi dağıtabilir ve beyni bir anda uyku modundan çıkabilir. 
  • Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

    Aynalar, çeşitli ışıkları yansıtabilir. Gece vakti siz uyurken, farları açık bir arabadan gelen ışık direkt size yansıyabilir ve bu da huzursuz bir şekilde uyanmanıza neden olabilir. 
  • Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

    Aynalar, bir ortamı daha gürültülü hale getirebilir. Özellikle gece vakti her taraf sessizleştiğinde aynalar bir gürültüyü daha fazla büyütebilir. Ayrıca aynalar yerden gelen titreşimlerden de etkilenir. Yoldan geçen bir kamyon yeri salladığında aynadan tuhaf tıkırtılar duyabilirsiniz.
  • Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir

    Bilinçaltı korkular tetiklenebilir. Bu zamana kadar hepimiz birçok korku filminde aynalarda gizlenen çeşitli yaratıkları izledik. Hatta birçok kültürde aynalar, uğursuzluk ile ilişkilendirilir. Özellikle gece vakti kendi yansımanızı görmek, bilinçaltının sizi korkutmasına ve tuhaf düşünceler üretmesine yol açabilir. Bu durum size kâbus olarak da geri dönebilir.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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