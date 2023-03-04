Bilinçaltı korkular tetiklenebilir. Bu zamana kadar hepimiz birçok korku filminde aynalarda gizlenen çeşitli yaratıkları izledik. Hatta birçok kültürde aynalar, uğursuzluk ile ilişkilendirilir. Özellikle gece vakti kendi yansımanızı görmek, bilinçaltının sizi korkutmasına ve tuhaf düşünceler üretmesine yol açabilir. Bu durum size kâbus olarak da geri dönebilir.