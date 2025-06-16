İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle altın güvenli liman olmayı sürdürüyor.

Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı. Gün içerisinde sınırlı düşüşle 3 bin 439 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 4 bin 353 TL , çeyrek altın 7 bin 117 TL Cumhuriyet altını ise 28 bin 379 TL'den alıcı buluyor.

2025 yılı genelinde altın yüzde 30’dan fazla değer kazanırken merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak rezervlerini çeşitlendirme çabaları da bu yükselişte önemli bir etken oldu.

“HERHANGİ BİR GERİLİM ARTIŞI FİYATLARI DAHA DA YUKARI İTECEK”

Guardian Gold Australia analisti John Feeney ise “Fiyatlar hâlâ rekor seviyeye çok yakın ve jeopolitik durum göz önüne alındığında, herhangi bir gerilim artışı fiyatları daha da yukarı itecektir. Altın son dönemde güvenli liman olarak oldukça iyi performans gösterdi ve görünüşe göre pek çok yatırımcı uzun vadeli olarak ABD tahvillerinden çıkıp altına yöneliyor” dedi.