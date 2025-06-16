Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.311,88 %-2,19
        DOLAR 39,4306 %0,03
        EURO 45,6115 %0,14
        GRAM ALTIN 4.341,55 %0,31
        FAİZ 43,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 46,04 %0,48
        BITCOIN 106.571,00 %1,74
        GBP/TRY 53,5487 %0,06
        EUR/USD 1,1556 %0,06
        BRENT 74,59 %0,48
        ÇEYREK ALTIN 7.098,43 %0,31
        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 16 Haziran Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın İran ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle yükselişini sürdürüyor

        Altın fiyatları İsrail-İran arasındaki çatışmaların artırmasıyla yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 3 bin 439 doları gördü. Gram altın ise 4bin 353 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında yükseliş sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle altın güvenli liman olmayı sürdürüyor.

        Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı. Gün içerisinde sınırlı düşüşle 3 bin 439 dolardan işlem görüyor.

        Gram altın 4 bin 353 TL , çeyrek altın 7 bin 117 TL Cumhuriyet altını ise 28 bin 379 TL'den alıcı buluyor.

        2025 yılı genelinde altın yüzde 30’dan fazla değer kazanırken merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak rezervlerini çeşitlendirme çabaları da bu yükselişte önemli bir etken oldu.

        “HERHANGİ BİR GERİLİM ARTIŞI FİYATLARI DAHA DA YUKARI İTECEK”

        Guardian Gold Australia analisti John Feeney ise “Fiyatlar hâlâ rekor seviyeye çok yakın ve jeopolitik durum göz önüne alındığında, herhangi bir gerilim artışı fiyatları daha da yukarı itecektir. Altın son dönemde güvenli liman olarak oldukça iyi performans gösterdi ve görünüşe göre pek çok yatırımcı uzun vadeli olarak ABD tahvillerinden çıkıp altına yöneliyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü