        Yatırımcılar dikkat! SPK'dan onay çıktı: Borsaya 2 şirket daha geliyor

        SPK’dan onay çıktı: Borsaya 2 şirket daha geliyor

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:26
        Borsaya 2 şirket daha geliyor
        SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 12,05 lira, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3,64 liradan halka arz başvurusunu uygun buldu.

        Kurul, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarılması kapsamında 90 milyon liralık, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin 874 milyon 600 bin liradan 1 milyar 83 milyon liraya çıkarılması kapsamında 208 milyon 400 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin verdi.

        Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 900 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay veren Kurul, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin 570 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını da onayladı.

        8 ŞİRKETİN BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNA İZİN

        Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 10 milyar liralık, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 15 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 700 milyon liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık ve QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

        Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onaylayan Kurul, 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

