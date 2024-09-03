Yatırımı bilmeyen yoksullar borsayı terk ediyor kazanan zenginlerin sayısı ise artıyor

Borsa İstanbul ile pandemi döneminde tanışan vatandaş acemisi olduğu bu alanda kulaktan dolma yanlış bilgi ile yaptığı yatırımı zarar ile kapattı. Borsada yatırımcı sayısı bir yandan pandemi ve paralelinde mevduat faizinin enflasyona göre düşük olması diğer yandan artan halka arzlar ile birlikte 1,5 milyondan hızla 8,5 milyona çıktı. Geçen yıl ise bu sayı Ekim ayının ardından ise hem hisse seçimlerinin yanlış olması hem azalan halka arzlar ile 7,5 milyon indi. Son rakamlara göre borsada 7,5 milyon kişi ve kurumun 5,9 trilyon liralık hisse varlığı bulunuyor. Peki bu süreçte kim nereye ne kadar yatırım yaptı? Kim kazandı kim kaybetti? Bunun için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun rakamlarına bakmak yeterli.

REKLAM PARASI EN AZ OLAN EN ÇOK KAYBETTİ Kurum hem yatırımcı sayılarını hem portföy değerine göre yatırımcı sayılarını gruplayarak yayınlıyor. İşte bu tablolar üzerinde çalışma yapınca gerçek de tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. Öncelikle küçük yatırımcının sosyal medyada şikayet ettiği gibi borsada herkesin kaybetmediği görülüyor. Kaybeden ise sadece yine sosyal medya üstatlarının sözüyle kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan parası itibariyle en küçük yatırımcı. Rakamlara bakalım. ZENGİNİN PORTFÖYÜ 1.8 TRİLYON LİRA ARTTI Yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazanan Borsa İstanbul'da hisse seçimini doğru yapan zenginler yüzde 47,3 kazançla 8 aylık enflasyonun bayağı üstünde gelir elde etti. Borsada 10 milyon liradan fazla yatırımı olan kişi ve şirketlerin yatırım değeri 3,1 trilyon liradan 4,9 trilyon liraya çıktı. Bu tutarın 2,2 trilyonu yabancılara ait. Bu sürede 10 milyon üstü yatırımcıların sayısı da 5 bin 202 artarak 20 bin 573 oldu.