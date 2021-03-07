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HaberlerGündem3. SayfaYavru köpekleri yer altı çöp konteynerine attılar!
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Vicdansızlar! Yavru köpekleri yer altı çöp konteynerine attılar

İstanbul Beykoz'da 7 yer altı çöp konteynerinde yavru köpekleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kurtardığı 7 yavru köpek, koruma altına alındı

Yavru köpekleri yer altı çöp konteynerine attılar!
DHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, yer altı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 1.5 metre derinliğinde, yer altı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı.

Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.

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