Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaw Ackah Sarı-Kırmızılı formayı giydi.
Menajerleri ile birlikte Kayseri'ye gelen Yaw Ackah yeni takımının forması giyerek poz vererek sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yaw Ackah ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Ackah, bu hafta içi düzenlenecek olan imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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