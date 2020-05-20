Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi (yerli film)

22.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 İkinci Şans (yerli film)

22.45 Sorma Neden? (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ketenpere (yerli film)

22.45 Ketenpere (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 İlk Öpücük (yerli film)

22.45 İlk Öpücük (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara

20.30 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.30 3'te 3 Tarih

22.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)