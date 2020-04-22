Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Jet sosyete, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Üç Kağıtçı (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Aşkımızın Son Tekmesi (yerli film)
23.00 Sabahlar Olması (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete (tekrar)
23.30 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Deliha (yerli film)
22.30 Deliha (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize (yabancı film)
22.45. Tutunamayanlar (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
YORUMLAR