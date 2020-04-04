Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları 4 Nisan 2020 Cumartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 4 Nisan Cumartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Kurtuluş Günü Felaketi 'Yabancı Film'

02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Cumartesi Sürprizi (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi'

22.30 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'

00.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Fantastik Canavarlar 'Yabancı Film'

22.45 Fantastik Canavarlar 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çarkıfelek

23.00 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

00.00 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Kuzey Güney 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Salyut 7 'Yabancı Film'

02.45 Salyut 7 'Yabancı Film' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00.15 Ya İstiklal Ya Ölüm 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)