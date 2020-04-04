Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları 4 Nisan 2020 Cumartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 4 Nisan Cumartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Kurtuluş Günü Felaketi 'Yabancı Film'
02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Cumartesi Sürprizi (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi'
22.30 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'
00.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Fantastik Canavarlar 'Yabancı Film'
22.45 Fantastik Canavarlar 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çarkıfelek
23.00 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
00.00 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
01.15 Kuzey Güney 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Salyut 7 'Yabancı Film'
02.45 Salyut 7 'Yabancı Film' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.15 Ya İstiklal Ya Ölüm 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
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