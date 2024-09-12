Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yayladan dönüşün habercisi 'vargit'ler çiçek açtı

        Yayladan dönüşün habercisi 'vargit'ler çiçek açtı

        Doğu Karadeniz yaylaları, yayladan dönüş zamanının gelmesinin habercisi olarak görülen vargit çiçekleriyle süslendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında mavi yıldız ve güz çiğdemi gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçeği, sonbaharda açmaya başladı.

        2

        Trabzon'un Düzköy ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle vargit çiçekleri ile kaplandı.

        3

        Beyaz ve maviye yakın mor renklerdeki vargit çiçekleri, yörede yaşayanların yanı sıra yaylaları gezen yerli ve yabancı turistlere seyri güzel manzaralar sunuyor.

        4

        Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan vargit çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

        5

        Rutubetli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen vargit, yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

        6

        "BURADA BİR YILIN HASRETİNİ YAŞIYORSUN"

        Beypınarı Yaylası'nda vargit çiçeklerini ailesiyle birlikte görmeye gelen Sadık Çolak, vargit çiçekleri ve yaylanın büyüleyici bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

        7

        Hollanda'da yaşadıklarını ve yılın bir ayını memleketleri Trabzon'da geçirdiklerini aktaran Çolak, "Bu yaz mevsiminde memleketimizin yaylalarını görmek çok güzel. Meşhur vargit çiçekleri yaylalarda kalanlar için artık son anlara geliyorsunuz, bunlar size bir işarettir, artık köylerinize dönün diyor.

        8

        Yaylalarda kalan tüm hemşerilerimizin vargit çiçeklerinin yanı sıra hava durumlarına da bakılıyor. Biz burada bir yılın hasretini yaşıyoruz. Bu havayı burada hissetmek, yaşamak çok güzel" diye konuştu.

        9

        Birgül Çolak ise vargit çiçeklerini gördüklerinde mutlu olduklarını, kış aylarının gelmesinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

        10
        11
        #vargit
        #Doğu Karadeniz yaylaları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"