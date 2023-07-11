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        Tüketiciler e-ticaret sitesinde en çok portatif klima aradı

        Temmuz ayı boyunca her gün 100 markada milyonlarca üründe indirim uygulayacağını açıklayan Hepsiburada yaz aylarının en çok aranan ürünlerini de açıkladı. En çok aranan ürün portatif klima olurken, e-ticarette satılan 10 telefondan birini Hepsiburada tarafından satıldığı da vurgulandı

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 15:09
        Yaz aylarının en çok aranan ürünleri
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        Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden ve uygulamalarından Hepsiburada kasım ayında yaptığı indirim günlerine yaz aylarını da eklediğini açıkladı. Dünyadaki trendler doğrultusunda büyük yaz indirimleri geleneğini Türkiye’ye de taşıdığını belirten marka, ‘Şahane Temmuz’ adını verdiği kampanya günleri kapsamında temmuz ayı boyunca her gün 100 markada, milyonlarca üründe şahane indirimler uygulayacağını açıkladı.

        ÜRÜN GAMINA TINY HOUSE DA EKLEDİ

        Bu kampanya kapsamında yeni ürünler de eklemeye devam eden markanın en dikkat çeken ürünleri ise son dönemde alternatif bir konaklama şekli olarak öne çıkan ‘Tiny House’lar ve kısa mesafelerde kullanılan elektrikli motosikletler olarak göze çarpıyor.

        Bununla birlikte özellikte teknoloji alanında ürünler sunan Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung gibi markalarda sunulan kampanyaların öne çıkacağı belirtilirken, birçok farklı kategoride, milyonlarda üründe %15'den %50'ye indirimler uygulanacağı açıklandı.

        "EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER KLİMA VE ELEKTRİKLİ SCOOTER"

        Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ‘Şahane Temmuz’ kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hepsiburada olarak dünyadaki alışveriş trendlerini yakından takip ediyor, tüketicilerin sesine kulak veriyoruz. ABD’de Black Friday ile yayılan kasım ayında indirim yapma kültürünü Türkiye’ye getiren ilk e-ticaret sitesiyiz. Dünyadaki alışveriş trendleri doğrultusunda tüketicilerden yaz aylarında da büyük indirim kampanyaları yapmamız için yoğun bir talep alıyorduk. Şahane Temmuz kampanyamızla bu beklentiyi karşılayacağız. Hem tüketicilerin ihtiyaçlarını uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla alabilmelerini hem de iş ortaklarımıza, KOBİ’lere can suyu olmayı hedefliyoruz.’ dedi. Yaz mevsimiyle beraber Hepsiburada müşterilerinin en çok tercih ettiği ve sitede arattığı ürünlerle ilgili bilgi de veren Özgün, yazın en çok aratılan ürünlerinin portatif klima, elektrikli scooter, akıllı çocuk saati, mini buzdolabı, vantilatör ve güneş kremi olduğunu da ekledi.

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