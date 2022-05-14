Yazarımız Kürşad Zorlu’ya ödül

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni Nikah Sarayı Salonu'nda düzenlenen törende, çeşitli dallarda ödüller dağıtıldı.

"En başarılı devlet adamı" ödülüne layık bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın teşekkür mesajının, sinevizyon eşliğinde görüntülü izlendiği, ödülünü ise Tatar adına KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in aldığı törende, "En başarılı makam" ödülü Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e, "En başarılı bakan" ödülü ise Irak Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf'a verildi.

EN İYİ AKADEMİSYEN ÖDÜLÜ PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU'YA

Yazarımız Prof.Dr. Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyasına katkılarından dolayı “en iyi akademisyen” ödülü verildi. Törene Türkiye ve Türk Dünyasından çok sayıda konuk katıldı.