Yazarlardan Lugano - Fenerbahçe yorumları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"TÜRKİYE LİGİ İLE SINIRLI DEĞİL"
Mehmet Ayan/Habertürk: Maçın etkili isimlerinden Symanski'nin ön alandaki pas arası ve asistiyle maç bize net bir biçimde dönmüştü. Ferdi ile bulunan 4. gol ve hocanın tüm hücreleri ile sevinci, sadece bir golü anlatmıyordu bize. Mou'nun vaat ettikleri Türkiye ligi ile sınırlı değil; olmasa gerek!
"KALİTE-TECRÜBE"
Gürcan Bilgiç/Fotomaç: Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…
"HAMLELERİ GÖZ ALICI"
Levent Tüzemen/Fotomaç: Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı.
"MOU'NUN FENERİ"
Emre Bol/Fotomaç: Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur. İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.
"GERÇEK BİR OYUN LİDERİ"
Ali Gültiken/Sabah: Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir.
"'BEN BİRİNCİ SANTRFORUM' DER GİBİYDİ"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. "Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu. Poretkizli hocanın çok yüksek motivasyona sahip olduğunu gördük. Ferdi ön bölgede oynatan Mourinho'nun bunu bu maçlık mı yaptığı merak ediyorum.
"TECRÜBESİYLE KAZANDI"
Oktay Derelioğlu/Takvim: İkinci yarının hemen başında Tadic'in nefis pasında gol gelince takım iyice morallendi. Yenen ikinci gol bireysel bir beceriydi. Szymanski ile Ferdi'nin büyük çabasıyla 2 gol daha bulan Fenerbahçe, maçı tecrübesiyle kazandı. Rövanş karşılaşması taraftarın önünde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla şov şeklinde geçecektir. Taraftar sezona mutlu başlayacaktır.
"USTALARIN RESİTALİ"
Serkan Akcan/Fanatik: Oyunu çok daha erken eline almış olmasına rağmen golü devre biterken Dzeko’nun penaltı atışıyla bulmak soyunma odasının havasını değiştiren en önemli detaydı. Dzeko 38 yaşında ama hala çok klas hala büyük bir lider ve hala eşsiz bir santrfor. Yaptığı hat-trickle gecenin yıldızıydı ama diğer yandan da santrfor rotasyonundaki rekabet ateşinin ne seviyede olacağını da göstermiş oldu.
"MOURINHO ŞOV BAŞLADI"
Faik Çetiner/Fanatik: Lugano maçı Fenerbahçe için mini bir sınav sayılırdı. Bu takım geniş ve kaliteli kadrosuyla bu sene büyük işlere imza atar. Mourinho’nun sahaya süreceği 11’lere itiraz eden de çıkmaz. Portekizli hoca takım içi rekabeti ile işini daha da kolaylaştıracak gibi. Fenerbahçe ve Mourinho Avrupa macerasına fırtına gibi başladı. Devamı gelir mi? Gelmezse sürpriz olur, diyelim ve gelecek turları bekliyelim.
"GOL SEVİNCİ"
Mustafa Sapmaz/Akşam: Sahada olanlar kadar Fenerbahçe taraftarının istediği görüntü, üçüncü goldeki İrfan Can Kahveci ve Mourinho kucaklaşmasıdır. Sahada taktiksel işler kadar önemli olan, bu gol sevincindeki tutku ve eğlencedir. Almamış kupası kalmamış hocanın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde golü coşkuyla kutlaması... Fenerbahçe DNA'sına uygun hareketler bunlar. İzlediğim Fenerbahçe kadrolarından, Brezilya milli takımını dünya şampiyonu yapan Pereira'dan sonra en net hoca dokunuşuna sahip takım, Mourinho'nun Fenerbahçesi'dir. Taktiksel uygulamaları uzun bir yazı konusu.
"TADİC VE TADİC"
Halil Özer/Milliyet: Arada büyük fark var. Kalite farkı... Lugano kötü takım değil. Ama Fenerbahçe karşısında yetersiz. Yine de en iyisini yaptılar. Tüm güçlerini harcadılar ama ellerinden bu kadarı geldi. İlk yarıda Fred kötüydü.. Djiku kötüydü. Orta alanda Kruniç’in dışında kimse yoktu. Tabii bir de Tadiç... Bu adam olmaz ise isterse Guardiola gelsin fark etmez... Şu anda takımın her şeyi. En kötü anda bile ayakta kalıyor takımını yönlendiriyor. İlk yarının son yarım saatinde Fenerbahçe toparladı. Daha iyi top yaptı, pozisyona girdi. Golü de buldu.
"ÜST DÜZEY BİR HAZIRLIK SINAVI"
Murat Özbostan/Sabah: Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi.
"HOŞ GELDİN"
Reha Kapsal/Fotomaç: Yenilen üç gol de bireysel hatalardan geldi. Bu kadar ucuz top kayıpları yapılmaz. Mourinho bunun önlemini almalı. Fenerbahçe Samuel ve Tadic ile sağ taraftan iyi hücum kombinasyonları yaparak maçı çözdü. Dzeko attığı 3 golle 'Ben buradayım' dedi, meydan okudu. Mourinho yaptığı yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle ilk resmi maçta farkını gösterdi. Futbolcular, yeni hocaları Jose Mourinho'ya galibiyetle 'Hoş geldin' dedi.
"DZEKO&TADIC A.Ş."
Engin Kehale/Hürriyet: Lugano'nun beraberlik golü kısa süreli bir endişe yaratsa da önce Dzeko’nun üçüncü golü ve ardından Ferdi’nin imza hareketlerinden içe kat edip vurduğu şut ile gelen dördüncü gol, son derece klas ve önemliydi. İsviçre temsilcisi son dakikada farkı bire indirse de Fenerbahçe için “Turun kapısını araladı” demek yanlış olmaz. Mourinho’nun gol sevinçleri, en az ağlara giden toplar kadar keyifliydi. Mutlu olduğu bir yerde olduğu aşikâr. Mourinho DNA’sının Fenerbahçe ile uyuşacağını ve gün geçtikçe bu bağın sağlamlaşacağını düşünüyorum. Hele bir de Şampiyonlar Ligi gruplarına kapak atılırsa, eğlenceli bir sezon bizi bekler.