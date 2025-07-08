Yazın en büyük sorunlarından biri terden akan makyaj... Bu 5 yöntemle makyajınızı daha kalıcı hale getirebilirsiniz!

Yaz aylarında en sık yaşanan makyaj problemlerinden biri, ter ve nem nedeniyle yüzün kısa sürede parlak, makyajın dağılmış bir görünüme bürünmesidir. Ancak bazı püf noktalarıyla bu durumu kontrol altına almak mümkün. Cilt hazırlığından sabitleme spreyine kadar birçok aşamada yapılacak doğru adımlar, yaz makyajınızı daha kalıcı hale getirir. İşte makyajınızın gün boyunca ilk yapıldığı andaki gibi kalmasını sağlayacak yöntemler...

CİLDİ HAZIRLAMADAN MAKYAJ YAPMAYIN

Makyajın uzun süre kalıcı olması için ilk adım cildi iyi temizlemek ve nemlendirmektir. Yağlı veya terlemeye meyilli bir cilde doğrudan fondöten uygulamak, ürünün gün içinde kaymasına neden olabilir. Bu nedenle makyajdan önce hafif yapılı bir nemlendirici ve makyaj bazı (primer) kullanmak, hem ürünlerin daha iyi tutunmasını sağlar hem de pürüzsüz bir zemin yaratır.

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YAĞSIZ VE UZUN SÜRELİ ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Yaz makyajında ürün seçimi kritik bir noktadır. “Long-wear” ya da “waterproof” ibareli ürünler, sıcak hava koşullarında bile makyajın yüzünüzde kalmasını kolaylaştırır. Özellikle fondöten, kapatıcı ve maskara gibi ana ürünlerin ter ve neme dayanıklı olması, bozulma riskini ciddi ölçüde azaltır.