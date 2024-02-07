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        Haberler Gündem Eğitim YDS başvuruları başladı! YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

        YDS başvuruları başladı! YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları 7 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Yabancı Dil Sınavına ilişkin kılavuz yayımlanırken, YDS başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin detaylar netlik kazandı. YDS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihler arasında ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. İşte 2024 YDS/1 başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:41
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        YDS maratonu başvuru süreci ile başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) oturumuna katılım sağlayacak adaylar, "YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 2024 YDS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        YDS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

        YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

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        YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

        2024 YDS sınav ücreti 490 TL'dir.

        Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM

        cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı

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        ATM’lere yönlendirebilecektir.

        • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

        hariç)

        • Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak

        adaylar hariç)

        • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

        • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

        hariç)

        • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar

        hariç)

        • Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

        ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”

        alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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        YDS NE ZAMAN?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

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