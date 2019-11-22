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YDS sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM Yabancı Dil Sınav giriş yerleri sorgulama

ÖSYM, YDS sınav giriş belgeleri açıklandı. Yabancı Dil Sınavına (YDS) girecek adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. YDS sınavı 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. İşte ÖSYM Yabancı Dil Sınav giriş yerleri sorgulama...

YDS

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS PUAN HESAPLAMA 2019

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler,ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 –100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 -89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 -79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 -69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 -59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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