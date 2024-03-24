ÖSYM açıkladı: 2024 YDS/1 sonuç tarihi belli oldu!
olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek isteyen adaylar için yapılacak olan YDS ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava katılım sağlayan adayların gözleri ise "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. ÖSYM takvimi ile YDS/1 sonuç tarihi belli oldu. İşte, konuya ilişin detaylar...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen sınava katılım gözteren adaylar YDS sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler...
YDS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?
En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ise 25 Nisan 2024 Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.