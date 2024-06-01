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        Haberler Bilgi Gündem YDUS 1. dönem sınavı ne zaman, yarın mı? YDUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YDUS 1. dönem sınavı ne zaman, sınav sonuç tarihi nedir?

        Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-YDUS 1. Dönem sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adayları 140 dakikalık bir sınav beklerken; sınavın ikinci dönemi ise sene sonunda yapılacak. Peki, YDUS 1. dönem sınav ve sonuç tarihi nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:36
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        1

        ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla işliyor. Sırada YDUS 1. dönem sınavı var. 17-25 Nisan arasında başvuruların alındığı sınav için adaylar giriş ücreti olarak 1.725 TL ödedi. Peki, YDUS 1. dönem sınavı ne zaman? Sınav hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimize ekledik. İşte, YDUS 1. dönem sınav ve sonuç açıklanma tarihi...

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        YDUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-YDUS 1. Dönem sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

        Saat 10.15'te başlayacak sınav 140 dakika sürecek.

        3

        YDUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

        4

        YDUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sınavın 2. dönemi 15 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Ekim ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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