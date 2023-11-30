Yedi Uyuyanlar ve Zeus mağaraları turizme katkı sağlıyor

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Mağaranın ağzı kapanınca gençler burada ibadetleriyle ve sohbetleriyle günlerini geçirirlerken uzun süreli bir uykuya dalıyorlar. Uyandıklarında sanki bir gün geçmiş gibi uyanıyorlar ve içlerinden birini Efes'e ekmek ve erzak almak için gönderiyorlar.

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Giden genç Efes'e girerken kapının üzerinde haç görünce, Hristiyanlıkla ilgili bir şeylerin olduğunu anlıyor ama tam bilemiyor.