Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiriyor.

Bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez ameliyat olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Dün hastane odasından fotoğraf paylaşan Aslı Bekiroğlu, yedinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurmuştu. "Yeniden operasyona giriyorum" diyen ünlü oyuncu, takipçilerinden dua istemişti.

Bekiroğlu, operasyon sonrası sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirdi. Oyuncu, "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullandı.