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Yemeksepeti CEO'sundan hack'lenme açıklaması: Kelime bulmakta zorlanıyorum!

20 yıldır hayatımızda bulunan ve özellikle de pandemi sürecinde en çok rağbet gören platformlar arasına adını yazdıran yemeksepeti.com geçtiğimiz günlerde hack'lenmiş ve yaşanan gelişme üyelerden büyük tepki görmüştü. Olaydan günler sonra Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan özür mahiyetinde açıklama geldi. Üzgün olduğunu söyleyen Aydın, yaşanalarla ilgili "Kelime bulmakta zorlanıyorum." dedi.

Yemeksepeti CEO'sundan hack'lenme açıklaması: Kelime bulmakta zorlanıyorum!

2001 yılında kurulan ve 70 ilde, 35 binin üzerinde üye restoran ile 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren online yemek siparişi platformu Yemeksepeti hack’lendi.

Yaşanan ve üyeleri tedirgin eden gelişmeden günler sonra Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın suskunluğunu bozdu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aydın,yaşananlar karşısındaki üzüntüsünü dile geitrip, hack'lenmeleriyle ilgili "Kelime bulmakta zorlanıyorum!" dedi.

İşte Nevzat Ayrın'ın tweet'leri:

Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.

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