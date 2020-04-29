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Yemeksepeti, tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen Türkiye’de restoranların işlerini devam ettirebilmeleri için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanyayı hayata geçirdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyasına Yemeksepeti'nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile hayat geçirdiği “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek vermeye başladığı kaydedildi.

“Kazandıran Restoran Destek Çeki” kampanyası ile Yemeksepeti kullanıcılarının, belirlenen miktarlarda destek çeki satın alarak, daha sonra favori restoranlarında bu çekleri kullanabilecekleri açıklanıyor. Restoranların daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlamasının hedeflendiği proje ile Yemeksepeti kullanıcılarının, satın aldıkları çekler ile daha sonra ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabileceklerinin de bilgisi verildi.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve projeye destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesini tanıtmak üzere video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi.

'KARŞILIĞINI YEMEKLE VERECEKLER'

Kullanıcılar aracılığı ile restoranlara destek olmayı planladıklarını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, "Bu dönemde, restoranlar masa müşterisi alamadığı için maalesef gelirleri azalmış durumda. Dolayısıyla işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler. Restoranlar bu proje sayesinde daha sonra karşılığını yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlıyor olacaklar" şeklinde konuştu.

Projenin, yaklaşık 10 bin restorana sunulacağını ve kampanyaya katılmayı kabul eden iş ortaklarının menülerine ürünler ekleneceklerini belirten Aydın, "Bu kampanyayı kurgularken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek vermeyi hedefledik" dedi.

Aydın, Yemeksepeti’nin bu kampanya dahilinde toplanan para ya da bu bakiyelerle daha sonra verilecek siparişlerden hiçbir şekilde komisyon ya da gelir elde etmeyeceğini vurgulayan Nevzat Aydın, "Projenin restoranlara bir can suyu olmasını planlıyoruz" dedi.

'50 BİN TL'YE KADAR FİNANSMAN SAĞLAYABİLİRLER'

Özellikle küçük esnafın bu dönemde daha fazla zorlandığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Restoranlar şu an sadece paket servis hizmeti ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ve birçok kişi evden çalıştığı için paket servis siparişlerinde de azalma var. Tüm bunların etkisiyle restoranların ciroları dörtte bire düşmüş durumda. Ayrıca, restoranların paket servis siparişlerinin azalması çalışan personelde de azalmaya sebep oluyor. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek. Bu kampanyanın restoranlarımızın hem nakit akışını düzeltmek hem de dijitalleşip ileride daha hızlı büyümek için fırsat olacağını inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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