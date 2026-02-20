Yemekteyiz kim kazandı? 20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'yi kazanan açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Bugün 5.gün yarışmacısı 200 bin TL'lik ödül için yarışacak. Tüm hafta değerlendirilen tabaklar, menüler ve sunumlar, Cuma günü yapılan oylamalarla, haftanın kazanan ismini belirlemiş oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'yi kazanan açıklandı mı?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Fatma, Fatime, Aynur, Levent, Efe arasından sadece biri birinci olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 20 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’yi kazanan açıklandı mı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de tüm puanlar verilip, puan tablosu oluştuğu zaman 200 bin TL'nin sahibi de netleşmiş olacak. Birinci açıklanınca haberimizde yer alacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1.gün yarışmacısı - Fatma İpekoğlu
2.gün yarışmacısı - Fatime Soltanzade
3.gün yarışmacısı - Aynur Şengül
4.gün yarışmacısı - Levent Bülbül
5.gün yarışmacısı - Efe Efeoğlu