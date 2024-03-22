Yemekteyiz kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu haftanın finalinde belli oluyor. Büyük ödülün sahibi en güzel yemeği yapan yarışmacı arasından seçiliyor. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu sonrası belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topal'ın oylarıyla belirlenen Yemekteyiz birincisi bu akşam belli oluyor. Programın izleyicileri için Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin kazandığını ve puan durumunu merak ediyor. İşte, 22 Mart 2024 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Puan durumu tablosu;
DAMLA:
MURAT:
TAYLAN:
MUAZZEZ:
SENANUR:
YEMEKTEYİZ BAŞVURU FORMU
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılmak için tv8basvuru.com/basvuru/yemekteyiz/1" adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Link üzerinden gerekli bilgileri tamamladığınızda başvurunuz onaylanıyor.