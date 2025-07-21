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        'Veliaht'tan yeni afiş paylaşıldı

        SHOW TV'de izleyicileriyle eylülde buluşacak FARO imzalı, sezonun iddialı dizisi 'Veliaht' sete çıkmak için gün sayıyor. Yayınlanan tanıtımıyla şimdiden büyük bir merak yaratan diziden dikkat çekici yeni bir teaser afiş paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:55
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        Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezona damga vuracak dizi ‘Veliaht’ için son hazırlıklar devam ediyor. Eylülde SHOW TV’de ekranlara gelecek, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak diziden 'Timur' (Akın Akınözü) ile 'Reyhan' (Serra Arıtürk) karakterlerini gördüğümüz dikkat çekici yeni bir teaser afiş yayınlandı.

        Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi ‘Veliaht’ Eylül’de SHOW TV’de başlıyor!

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        #veliaht
        #show tv
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