Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezona damga vuracak dizi ‘Veliaht’ için son hazırlıklar devam ediyor. Eylülde SHOW TV’de ekranlara gelecek, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak diziden 'Timur' (Akın Akınözü) ile 'Reyhan' (Serra Arıtürk) karakterlerini gördüğümüz dikkat çekici yeni bir teaser afiş yayınlandı.

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.