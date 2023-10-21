Yeni araştırmaya göre bitkiler böcekleri uzaklaştırmak için ilginç bir yol deniyor

Yeni araştırmaya göre bitkiler böcekleri uzaklaştırmak için ilginç bir yol deniyor

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlanan yeni araştırmaya göre bitkiler diğer bitkiler ile iletişime geçerek saldırıya uğracakları sırada kendilerini korumaya alıyor.

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ÇEVREDEKİ BİTKİLERE SİNYAL YOLLUYORLAR

Araştırmaya göre bitkiler iletişim sinyalleri kurarak yaralanmalara ve otobur hayvanların saldırılarına karşı önlemler alıyor. Organik bileşikler olarak bilinen bu sinyaller, otoburları uzaklaştırmak ve onların doğal düşmanlarını çekmek gibi birçok işe yarıyor.