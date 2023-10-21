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        Haberler Dünya Yeni araştırmaya göre bitkiler böcekleri uzaklaştırmak için ilginç bir yol deniyor

        Yeni araştırmaya göre bitkiler böcekleri uzaklaştırmak için ilginç bir yol deniyor

        Japon bilim insanları, bitkilerin böcekleri uzaklaştırmak için birbirleri arasında denediği ilginç bir yolu keşfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:54
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        Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlanan yeni araştırmaya göre bitkiler diğer bitkiler ile iletişime geçerek saldırıya uğracakları sırada kendilerini korumaya alıyor.

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        ÇEVREDEKİ BİTKİLERE SİNYAL YOLLUYORLAR

        Araştırmaya göre bitkiler iletişim sinyalleri kurarak yaralanmalara ve otobur hayvanların saldırılarına karşı önlemler alıyor. Organik bileşikler olarak bilinen bu sinyaller, otoburları uzaklaştırmak ve onların doğal düşmanlarını çekmek gibi birçok işe yarıyor.

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        Örnek olarak bitkiler makine yoluyla hasar gördüğünde yakındaki bitkilere haber vererek yaklaşan tehdide karşı uyarıda bulunmasını sağlıyor. Bilim insanları bitkilerin iletişim kurarken stoma adı verilen bir yapı salgıladığını keşfetti.

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        TARIMDA KULLANILABİLİR

        Stoma adı verilen bu salgı diğer bitkiye komşusunun başına gelenleri aktaran bir köprü görevi görüyor. Bilim insanları bu keşifin tarımda ve küresel gıda üretiminde etkili bir şekilde kullanılabileceği düşünüyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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