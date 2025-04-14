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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yeni başlangıçtan sonra yine hüsran! - Beşiktaş Haberleri

        Yeni başlangıçtan sonra yine hüsran!

        Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yapılan iyi başlangıç sonrası yeniden eskiye döndü.

        Giriş: 14.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:38
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        Yeni başlangıçtan sonra yine hüsran!
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        Başakşehir'e yenilerek Avrupa yarışında kritik bir yara daha alan Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor.

        Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki yeni döneme iyi bir başlangıç yapsa da yine devamını getiremedi.

        Norveçli hoca ile Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, ardından Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

        Ancak sonra oynanan 5 maçta işler yine tersine döndü. Sadece derbide Galatasaray'ı yenebilen Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile berabere kalırken Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, 3. sıra şansının yanı sıra 4. sıradaki yerini de riske soktu.

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