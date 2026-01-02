Habertürk
Habertürk
        Yeni bir infaz kanunu yolda: AK Parti çalışmayı başlattı

        Yeni bir infaz kanunu yolda: AK Parti çalışmayı başlattı

        AK Parti, yeni bir infaz sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Yapılacak düzenlemede infaz süresinin yarı yarıya uygulanması gündemde. Aile içi kasten öldürme ve çocuğa yönelik suçların kapsam dışında bırakılması planlanıyor. Peki, çalışmayla nasıl bir düzenleme yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:02
        Yeni bir infaz kanunu yolda
        11. Yargı Paketinde yer alan kovid düzenlemesiyle binlerce mahkum tahliye edildi. Adalet Bakanlığı ve AK Parti yeni infaz düzenlemesi için kolları sıvadı. Edinilen bilgiye göre; 3 aşamalı bir çalışma üzerinde duruluyor.

        İNFAZ SÜRESİNİN YARI YARIYA UYGULANMASI

        Mevcut sistemde, farklı suçlar için ayrı ayrı infaz uygulaması yapılıyor. Yeni infaz kanunuyla önce 2/3, 3/4, 1/2 gibi infaz farklılıklarının yok edilmesi öngörülüyor. İnfaz süresinin tüm suçlarda 1/2 olacak şekilde uygulanması planlanıyor. Çalışma yasalaşırsa örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra cezasının kalanını dışarıda geçirebilecek.

        AİLE İÇİ KASTEN ÖLDÜRME, ÇOCUĞA YÖNELİK SUÇLAR KAPSAM DIŞI

        Aile içi kasten öldürme ile kadın ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve öldürme suçlarını işleyenlerin kapsam dışı tutulması gündemde. Bu suçlarda infaz süresinin daha yüksek olması ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları söz konusu olacak.

        İYİ HALİNE BAKILIP, TAHLİYEDEN SONRA ISLAH EDİLECEK

        İkinci aşamada ise cezaevi idare ve gözlem kurullarının iyi hal değerlendirmeleri büyük rol oynayacak. Düzenlemeyle, mahkum aldığı hapis cezasının yarısını yattıktan sonra kurulu ikna edebilirse koşullu salıverilmeye çıkabilecek. Islah olmamışsa cezaevinden çıkamayacak.

        TAHLİYE OLANLARA PSİKOLOJİK DESTEK VE MESLEKİ EĞİTİM

        Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılması gündemde. Tahliye olanlara psikolojik destek ve mesleki eğitim verilecek.

