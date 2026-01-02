Yeni bir infaz kanunu yolda: AK Parti çalışmayı başlattı
AK Parti, yeni bir infaz sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Yapılacak düzenlemede infaz süresinin yarı yarıya uygulanması gündemde. Aile içi kasten öldürme ve çocuğa yönelik suçların kapsam dışında bırakılması planlanıyor. Peki, çalışmayla nasıl bir düzenleme yapılacak?
11. Yargı Paketinde yer alan kovid düzenlemesiyle binlerce mahkum tahliye edildi. Adalet Bakanlığı ve AK Parti yeni infaz düzenlemesi için kolları sıvadı. Edinilen bilgiye göre; 3 aşamalı bir çalışma üzerinde duruluyor.
İNFAZ SÜRESİNİN YARI YARIYA UYGULANMASI
Mevcut sistemde, farklı suçlar için ayrı ayrı infaz uygulaması yapılıyor. Yeni infaz kanunuyla önce 2/3, 3/4, 1/2 gibi infaz farklılıklarının yok edilmesi öngörülüyor. İnfaz süresinin tüm suçlarda 1/2 olacak şekilde uygulanması planlanıyor. Çalışma yasalaşırsa örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra cezasının kalanını dışarıda geçirebilecek.
AİLE İÇİ KASTEN ÖLDÜRME, ÇOCUĞA YÖNELİK SUÇLAR KAPSAM DIŞI
Aile içi kasten öldürme ile kadın ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve öldürme suçlarını işleyenlerin kapsam dışı tutulması gündemde. Bu suçlarda infaz süresinin daha yüksek olması ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları söz konusu olacak.
İYİ HALİNE BAKILIP, TAHLİYEDEN SONRA ISLAH EDİLECEK
İkinci aşamada ise cezaevi idare ve gözlem kurullarının iyi hal değerlendirmeleri büyük rol oynayacak. Düzenlemeyle, mahkum aldığı hapis cezasının yarısını yattıktan sonra kurulu ikna edebilirse koşullu salıverilmeye çıkabilecek. Islah olmamışsa cezaevinden çıkamayacak.
TAHLİYE OLANLARA PSİKOLOJİK DESTEK VE MESLEKİ EĞİTİM
Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılması gündemde. Tahliye olanlara psikolojik destek ve mesleki eğitim verilecek.