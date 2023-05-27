EYT’lilerin en çok merak ettiği soru

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BMW'nin 1972 yılından bu yana yollarda olan e-segment modeli 5 Serisi, 8'inci nesli ile ortaya çıktı. Alman markanın yeni tasarım dilini yansıtan otomobil, içten yanmalı motor seçeneklerinin yanında ilk defa tamamen elektrikli olarak da satışa sunulacak.

Yeni 5 Serisi'nin ön tasarımı markanın imzası niteliğindeki 'böbrek' ızgaraların yeni yorumlanmış hali ve markanın tipik dört bölümden oluşan farlarından oluşuyor. Araçta aydınlatmalı böbrek ızgaraları standart olarak sunulurken, 'M Shadow' farlar da isteğe bağlı olarak sunuluyor.

5 Serisi'nin arkasında ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş ve yere paralel olarak konumlandırılan stoplar yer alıyor.

Otomobilin iç mekanında ise 7 Serisi'nden izler görülüyor.

Diğer BMW modellerinde de görülen kavisli ekran bulunuyor. 12.3 inç boyutundaki bilgi ekranı ve 14.9 inç büyüklüğünde multimedya ekrandan oluşan sistem, fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriyor.

EN GÜÇLÜ VERSİYON ARTIK ELEKTRİKLİ

Tamamen elektrikli ve mild hybrid özelliğine sahip içten yanmalı motor seçeneklerini aynı gövdede sunan yeni 5 Serisi'nin en güçlü versiyonu ise elektrikli seçenek olarak açıklanıyor.

i5 M60 xDrive smi verilen elektrikli 5 Serisi, iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle i5, 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

i5'in diğer tamamen elektrikli versiyonu eDrive40 ise 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması da 6 saniye olarak gerçekleşiyor.

i5 eDrive40 582 km'ye varan bir menzile sahip olup, 200 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Otomobil 'Max Range' fonksiyonu sayesinde limitli güç ve hız ile konfor özelliklerini kısıtlayarak menzilini yüzde 25’e kadar artırabiliyor.

DİZEL SEÇENEK MILD-HYBRID İLE GELDİ

BMW 5 Serisi'nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği de yeni modelle birlikte güncel teknolojilerle donatılarak ürün gamında yerini aldı.

520d xDrive'da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değerine sahip.

Verilen bilgiye göre, mild hybrid özelliğine sahip dizel motorlu 520d xDrive, 5 Serisi’nin tamamen elektrikli modeli i5 ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak.

1.6 lt benzinli motora sahip 520i'nin ise 2024 yılında satışa sunulacağı bildirildi.