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Yeni çalışma biçimleri kayıt dışı istihdamı azaltacak

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) katkılarıyla yeni nesil çalışma biçimlerinin Türkiye’de işgücü piyasasına etkin biçimde entegre edilmesinin önemine dikkat çeken bir rapor yayınladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, rapor için yazdığı önsözde, yapısal dönüşümlerin başında geleceğin çalışma modellerinin yaygınlaşmasının geldiğini belirtti. Raporda, yeni nesil çalışma modellerinin sisteme entegre edilmesinin, işgücü verimliliği ve rekabet gücünü artırıp kayıt dışı istihdamı azaltacağı belirtildi

Yeni çalışma biçimleri kayıt dışı istihdamı azaltacak
HABERTURK.COM

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, geleceğin çalışma modellerinin toplam faktör verimliliğini artırarak Türkiye ekonomisinin verimliliğini iyileştirme potansiyeline yönelik bir rapor hazırladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) katkılarıyla hazırlanan raporda, yeni çalışma modellerinin, işgücü piyasalarında istihdam bakımından dezavantajlı olan gençler, kadınlar ve 54 yaş üstü bireylerin de işgücü piyasasına katılımı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Raporu değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, çalışma yaşamında gündemde olan önemli yapısal dönüşümlerin başında geleceğin çalışma modellerinin yaygınlaşmasının geldiğini belirtti.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz yıllarda birçok yeni çalışma biçiminin çalışma mevzuatına dahil edildiğine dikkat çekerek, "Salgının etkisiyle, uzaktan çalışmanın ve diğer esnek çalışma biçimlerinin hızla yaygınlaşması, geleceğin çalışma modellerine ilişkin entegrasyon ihtiyacının daha da artmasına yol açtı. Bu ihtiyaçtan hareketle, konuyu geniş bir çerçevede, sosyal taraflarla ve çalışma yaşamımızın paydaşlarıyla birlikte katılımcı bir şekilde ele alıyoruz. Bu noktada ‘Güvenceli Esneklik’ ana kaidemiz" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTİHDAM ARTIŞI HEDEFİNİN BİR PARÇASI'

Kearney Türkiye Kamu Politikaları ve Kalkınma Lideri İdil Özdoğan da, raporla ilgili değerlendirmesinde, sanayi 4.0, Yeşil Mutabakat ve pandemi gibi makro faktörlerin etkisiyle işgücü piyasalarının kapsamlı bir dönüşümden geçtiğine işaret etti.

Bu dönüşüme yönelik gelecek tasarımını zamanında yapabilen ülkelerin küresel rekabette öne çıkacağını vurgulayan Özdoğan, "Yayınladığımız rapor, Türkiye’de de başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere kamu ekosisteminde yer alan karar vericiler ve özel sektörle birlikte planlamakta olduğumuz verimlilik ve istihdam artışını hedefleyen kapsamlı dönüşüm gündeminin bir parçası” dedi.

Raporda yeni nesil çalışma modellerinin sisteme entegre edilmesinin, işgücü verimliliği ve rekabet gücünü artırıp kayıt dışı istihdamı azaltacağı belirtildi. Ayrıca, yeni nesil çalışma biçimlerinin doğru politika tasarımlarıyla sisteme dahil edilmesinin sadece işverenler değil çalışanlar için de fayda sağlayacağının altı çizildi.

Raporda, yeni istihdam biçimleri ise şu şekilde sıralandı;

1. Uzaktan/Hibrit çalışma
2. Kısmi süreli çalışma
3. Marjinal kısa süreli çalışma
4. Fatura bazlı çalışma
5. Serbest (Freelance) çalışma
6. Rotasyonlu çalışma

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