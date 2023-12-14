Yeni dönem iletişim kampanyası tanıtıldı

Geleceğin Doğası iletişim kampanyası tanıtımına Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, United Gode Ajans Başkanı Kaan Uskanlı, Doğa yöneticileri ve mezun öğrenciler katıldı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can iletişim kampanyası tanıtımında, “Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, yaşamlar değişiyor. Kurulduğu günden beri Doğa Koleji de durmaksızın gelişiyor ve başarı geliyor. Bugün, eğitimin Türkiye’deki lideri olmamızın iki sebebi var. Dünyadaki değişime ve teknolojiye hızlıca ayak uydurabilmemiz gelecek vizyonumuzu bugünden çalışmalarımıza yansıtabilmemizdir. Bu başarıyı öğrencilerimizi her zaman merkezine koyduğumuz yenilikçi eğitim anlayışımızla elde ettik ve gelecekte de kendimizi sürekli geliştirerek eğitimin lideri olmaya devam edeceğiz. Geleceğin Doğa’sını bu vizyonla bugünden hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise, “Eğitimde fark yaratan içerikleriyle 2002’den bu yana Türkiye’de eğitime yön vererek sektöründe lider kurum olmayı başaran Doğa Koleji, 21 yaşında. Doğa Koleji, 21 yılda Türk eğitimine sayısız başarı, ödül ve fark dersleri kazandırdı. Doğa Koleji bugün yaparak yaşayarak ve yaşam boyu öğrenme ile öğrencilerine okul öncesinden üniversiteye kadar hayatlarında başarıyı yakalayacakları donanımı sunuyor. Geleceğin Doğa’sı çünkü; öğrencilerimize yarını inşa edebilmeleri için gereken bilgiyi donanımı bugünden teknolojik alt ve üst yapıyı motivasyonu bugünden sağlıyoruz. Geleceğin Doğa’sı çünkü; yarının mimarları, mühendisleri, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları, sporcuları, yarın dünyayı değiştirecek nesil Doğa Kolejinde yetişiyor” dedi.

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Alpözü sözlerini, “Akademik başarılarıyla da öne çıkan Doğa öğrencileri, akademik başarıların yanında kodlamadan satranca, yüzmeden hentbola tüm spor branşlarında da başarıdan başarıya koşuyor.

Doğa Koleji öğrencileri, 21 yıldır akademik sınavlarda yüzlerce birincilik ve binlerce derece elde ederek Türkiye’nin önemli lise ve üniversitelerine yerleşti. IB programı ile 800’ü aşkın öğrenci ise dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul aldı. Bilim ve teknoloji alanında bu zamana kadar toplamda 4 bin 976 proje üreten öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalarda projeleriyle dereceler elde ediyor” diye sürdürdü.

Lansmanda konuşan Doğa Koleji Mezunu Özge Karaçay, Doğa Kolejine özgü t-MBA Eğitim modeli ile girişimcilik, liderlik, organizasyon, finans ve ekip çalışmasında edindikleri deneyimlerin onlar için büyük kazanım olduğunu belirterek iş dünyasında kendisine büyük avantajlar sağladığını belirtti. Geleceğin Doğa’sının kendilerini bugünden geleceğe hazırladığını ifade etti.

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Doğa Koleji IB Diploma Programı Mezunu ve Hollanda Delft Üniversitesinde Computer Engineering mezunu Ahmet Hakan Dönmez, “IB programı ile analitik düşünme becerimi ve eleştirel bakış açımı geliştirerek Geleceğin Doğa’sında bugünüme hazırlandım.” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde okuyan, mezun olduğu Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü VEX takımına mentorluk yapan ve aynı zamanda VEX şampiyonu olan Burak Emre Mutlu, Doğa’da aldığı teknoloji yazılım ve donanım eğitimiyle geleceğe liseden hazır olduğunu dile getirdi.