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Haberler Otomobil Yeni Fabia'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı
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En çok satan ikinci modelinin Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

Çek üretici Skoda, en çok satılan ikinci modeli olan Fabia'nın üretimine başladığını duyurdu. Yeni Fabia için 110 milyon euro yatırım yapan marka, otomobili Scala ve Kamiq modelleriyle aynı üretim hattından çıkartacak. Yeni nesil Fabia’nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor

Yeni Fabia'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı
HABERTURK.COM

Skoda dördüncü nesil ilk Fabia’yı banttan indirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Çekya’da Mlada Boleslav’da üretilen Fabia için 110 milyon euro yatırım yapılarak üretim tesisi kapsamlı bir şekilde yenilendi.

1999’da tanıtılan ilk Fabia en çok satan B segmenti araçlardan biri olarak 1.7 milyon adetlik satışa ulaştı. 2007’de tanıtılan ikinci nesil model de 1.7 milyon adet satılırken, 2014’te gösterilen üçüncü nesil Fabia ile birlikte bu model dünya çapında toplam 4.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak Octavia'nın ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

MQB-A0 platformuna geçiş yapan yeni Fabia, Skoda'nın Scala ve Kamiq modelleriyle aynı üretim hattından çıkıyor.

Fabia son neslinde ilk kez dört metrelik uzunluğu aşarak daha da fazla yaşam alanı ve bagaj hacmi sunması ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni nesil Fabia’nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

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