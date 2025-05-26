'Yeni Fikirtepe'de kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO tarafından İstanbul Kadıköy’de hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, “İyi Fikir Kampanyası” başlatıldı.

Emlak Konut GYO, “İyi Fikir Kampanyası”yla Yeni Fikirtepe 7. Etabın satışta olduğunu duyurdu.

Toplamda 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim yer alıyor.

Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe’de hemen teslim 7. Etap’tan ve diğer etaplardan ev sahibi olmak isteyenler için sunulan satış modeli şöyle:

- Yüzde 10 peşinat,

- 48 ay vade farksız taksit seçeneği,

- 0,69 vade farkıyla ödeme imkânı,

- 60 ay vade seçeneği