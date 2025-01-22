Yeni gelen içerik üreticiye 5 bin dolar ödeme yapacak

Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'a katılan ABD'deki popüler içerik oluşturuculara 5 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti.

BBC'nin haberine göre, Meta'dan yapılan açıklamada, 'üçüncü taraf sosyal uygulamalardan' platforma katılanların, 'sosyal varlığın değerlendirilmesine' dayalı olarak nakit para alabilecekleri belirtildi.

Meta'dan gelen bu adım, Donald Trump'ın ABD Başkan'ı olmasının ardından, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de belirsizliğe giren geleceği ile aynı zamana denk geldi.

ABD'DE 170 MİLYON KİŞİ TIKTOK KULLANIYOR

TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların önemli bir kısmı geçimini sosyal medya platformu üzerinden sağlıyor.

Dolayısı ile, Meta'nın teklifinin, TikTok'un ABD'de yasaklanma ihtimaline karşı kullanıcılara alternatif bir plan sunma girişimi olduğu görülüyor.

Meta'dan yapılan açıklamada, 'çığır açan bonus programı' olarak adlandırılan programa kabul edilenlere, düzenli olarak paylaşımda bulundukları sürece, uygulamadaki ilk 90 gün boyunca teklif edilen ücretin ödeneceği kaydedildi.

Bu kapsamda, kullanıcıların her 30 günlük dönemde Facebook'ta en az 20 Reels ve Instagram'da 10 Reels yayınlaması gerekiyor.