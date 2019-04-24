Renault yeni hafif ticari ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi

Giriş: 24.04.2019 - 10:34 | Güncelleme:  

Her ne kadar son yıllarda hafif ticari araç pazarı daralsa da, üreticiler ardı ardına yeni modellerini sergilemekten geri kalmıyor. Bu markalardan Fransız üretici Renault, mevcut hafif ticari ürün gamınının yeni versiyonlarını görücüye çıkarırken, Kangoo modelinin ise elektrikli bir konseptini tanıttı. Teknik detayları paylaşılmayan elektrikli Kangoo'nun önümüzdeki yıl bantlardan inerek satışa sunulması bekleniyor

  • 1Yeni hafif ticari ailesini tanıttı
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    Fransız üretici Renault, yeni nesil hafif ticari ürün gamını görücüye çıkardı.

  • 2Yeni hafif ticari ailesini tanıttı
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    Master, Trafic, Alaskan modellerini sergileyen markanın en dikkat çeken ticari ürünü ise elektrikli Kangoo konsepti oldu.

  • 3Yeni hafif ticari ailesini tanıttı
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    Kangoo Z.E. Concept ismi verilen aracın, önümüzdeki yıl bayilerde yerini alarak satışa sunulması bekleniyor. 

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    Teknik özellikleri açıklanmayan aracın, Nissan'ın elektrikli otomobili Leaf ile aynı altyapıyı paylaşması bekleniyor.

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    Öyle ki, Leaf'in güçlü versiyonu 215 beygir gücündeki elektrikli motorundan 385 kilometrelik bir menzil değeri sağlıyor. 

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    Kaynaklar, aynı teknolojinin gelecek nesil Kangoo'da da kendine yer bulacağı öngörüyor.

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    Kangoo konsepti, Renault'un ticari van ürün gamında benimsemeye başlayacağı yeni tasarım dili hakkında da ip uçları veriyor. 

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    Öyle ki, 'kutu' tasarıma sahip güncel Kangoo'ya kıyasla daha keskin çizgilere sahip araç, binek otomobillere daha yakın bir tasarıma sahip.

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    Markadan yapılan açıklamaya göre, tasarımı binek otomobilere daha çok benzeyecek bir sonraki Kangoo'da sunulan arka koltuk diz mesafesinin de artırıldığı belirtildi.

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    Kangoo konseptinin iç mekanı hakkında herhangi bir detay paylaşmayan Fransız üreticinin, konsept otomobilde dikiz aynası yerine bir çift kameraya yer verdiği görülüyor. 

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    Fakat, üretimin versiyonunda bu tablonun devam edip etmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi söz konusu değil.

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    Master modelini de sergileyen Renault'un, aracın ön yüzünde dikkat çeken tasarım değişikliğine gittiği görülüyor. 

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    Buna karşın, iç mekandaki tasarım anlayışı hemen hemen değişmeden korunmuş durumda.

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    İç mekanda tasarım çok değişmezken, teknoloji anlamında önemli yenilikler var.

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    Bu kapsamda, aracın tavanın arka ucuna yerleştirilen geri görüş kamerası, sürücüye aracın arka kısmındaki görüntüleri dikiz aynası ile aynı bölgeye yerleştirilen bir ekrandan aktarıyor. 

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