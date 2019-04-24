Renault yeni hafif ticari ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi

Her ne kadar son yıllarda hafif ticari araç pazarı daralsa da, üreticiler ardı ardına yeni modellerini sergilemekten geri kalmıyor. Bu markalardan Fransız üretici Renault, mevcut hafif ticari ürün gamınının yeni versiyonlarını görücüye çıkarırken, Kangoo modelinin ise elektrikli bir konseptini tanıttı. Teknik detayları paylaşılmayan elektrikli Kangoo'nun önümüzdeki yıl bantlardan inerek satışa sunulması bekleniyor