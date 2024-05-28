Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

C-SUV segmentindeki rekabet eden model, dış tasarımında makyaj öncesine göre çok büyük farklılıklar sunmazken, kabin içinde ise markanın en güncel tasarım özelliklerine kavuştu.

Yeni Tucson'da, ön ve arkada yeniden tasarlanmış tamponlar göze çarparken, markanın 'melek kanadı' adını verdiği gündüz farı tasarımı yeniden tasarlandı.

KABİNİ YENİLENDİ

Kabin içinde yeni Kona ve Santa Fe'de görülen tasarıma geçiş yapan Tucson'un kokpiti, koltuklar ve kapı döşemesinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı da dahil olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı.

Ayrıca, direksiyon simidi üstünde markanın logosu yerine, ilk kez Ioniq modellerinde görülen 4 noktaya geçildi.