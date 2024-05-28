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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Hyundai Tucson satışa sunuldu! Fiyatı açıklandı.... - Otomobil Haberleri

        Makyajlı Tucson Türkiye'ye 2 motorla geldi

        Hyundai'nin C-segment SUV modeli Tucson, yenilenmiş haliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Benzinli ve dizel motorlar ile satışa sunulan makyajlı Tucson'da, benzinli seçeneğin güç çıkışı güncellendi. Tasarımında da güncellemelere gidilen SUV modelin, kabin içi ise baştan aşağı yenilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 08:18 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:18
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        Makyajlı Tucson Türkiye'ye geldi
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        Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

        C-SUV segmentindeki rekabet eden model, dış tasarımında makyaj öncesine göre çok büyük farklılıklar sunmazken, kabin içinde ise markanın en güncel tasarım özelliklerine kavuştu.

        Yeni Tucson'da, ön ve arkada yeniden tasarlanmış tamponlar göze çarparken, markanın 'melek kanadı' adını verdiği gündüz farı tasarımı yeniden tasarlandı.

        KABİNİ YENİLENDİ

        Kabin içinde yeni Kona ve Santa Fe'de görülen tasarıma geçiş yapan Tucson'un kokpiti, koltuklar ve kapı döşemesinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı da dahil olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı.

        Ayrıca, direksiyon simidi üstünde markanın logosu yerine, ilk kez Ioniq modellerinde görülen 4 noktaya geçildi.

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        Çift kavisli 12,3 inç ekranların kullanıldığı kabinde, bilgi eğlence ekranına ek olarak artık havalandırma ve klima kontrolleri de yeni bir ekran üzerinden yapılıyor.

        Fiziksel düğmelerden ve kontrol butonlarından vazgeçmeyen Hyundai tasarımcıları, direksiyona entegre vites koluna geçiş yaparak, orta konsolda daha fazla yer açılmasını sağlamış.

        2 MOTORLA GELDİ

        Makyajlı Tucson, Türkiye’de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli 160 beygir gücündeki T-GDI motor 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

        Bir diğer motor seçeneği ise 1.6 litrelik turbo dizel ünite. Bu motor seçeneği de 4 bin devirde 136 beygir güç üretiyor.

        Yeni Tucson’un satış fiyatı ise 1 milyon 820 bin TL'den başlıyor.

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