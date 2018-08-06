Yeni kimlik belgesi almak isteyenler başvuruyu nasıl yapacaklar? Yeni kimlik başvurusunda istenen belgeler nelerdir? Hepsi ve daha fazlası tüm detayları ile birlikte haberimizde...

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır.

Başvuru için gittiğiniz Nüfus Müdürlüğünde, gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir.

Online randevu, Alo 199 ya da bizzat başvuru sırasında verilen adrese yeni kimlik kartı PTT vasıtası ile iletilmektedir. Yeni kimlik kartlarının kullanım süresi de 10 yıldır.

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER

İlk defa yeni çipli kimlik kartı başvurususunda bulunacaklar, resmi kimlik ya da onun yerine kabul edilen fotoğraflı belgelerden biri ve son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulunabilirler.

Resmi kimlik belgesi yerine geçen diğer belgeler şunlardır:

- Eski tip nüfus cüzdanı

- Uluslararası aile cüzdanı

- Pasaport

- Sürücü belgesi

- Memur cüzdanı

- Avukat kimlik kartı

- Askeri kimlik kartı

- Basın kartı

- Muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi

Hatırlatmakta fayda var; başvuru sırasında yukarıda sayılan belgeler dışında belge ve istenen biyometrik fotoğrafın fotokopiyle ya da farklı yollarla çoğaltılmış olanı kesinlikle kabul edilmiyor.

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