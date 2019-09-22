Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 4 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş, cezaları nedeniyle kulübede yer alamıyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Emre Akbaba da sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemiyor. Öte yandan Malatya maçı kadrosuna alınmayan Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan da sahada olamayacak. Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma görev yapamayacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: beIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Ahmed, Hadebe, Mina, Özer, Fofana

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Donk, Jimmy, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin kulübede olacak)

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar ise Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray, son 2 maçı kazanmasını bildi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayarak puanını 7'ye çıkarmıştı.

GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN OLACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.