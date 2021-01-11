Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigYeni Malatyaspor
ABONE OL

Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor

Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın konuk edeceği Galatasaray'ı yenip, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın ağırlayacağı Galatasaray önünde çeyrek final biletini alma hesapları yapıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve son haftalarda beklentileri karşılayamayan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mücadelesine devam ediyor.

Kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0),Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.

LİGDE SAHASINDA RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ

Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.

KUPADA EN GOLCÜ TOPALLI

Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

ÇELİKLER: YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, ligin son haftalarında kötü sonuçlar alsalar da iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini dile getiren Çelikel, "Kupa mücadelesinde sahamızda Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerleyebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray zor bir rakip ancak biz de iyi takımız. Sahamızdaki maçı kazanıp, kupada yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Çelikel, rakiplerini daha önce iç sahada mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Bu maçı da kazanabilecek güç ve kapasitedeyiz. Sahamızda elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip, rakibimiz Galatasaray'ı eleyerek kupada çeyrek finale adımızı yazdırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KARARINI VERDİ! BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLKararını verdi
FLAŞ SÖZLER! Rıdvan Dilmen'den Dorukhan için çarpıcı ifadeler! Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLDorukhan Toköz için flaş sözler!
İRFAN CAN KONUŞTU! Son dakika! İrfan Can'dan Fatih Terim sözleri! Menajeri bonservis bedelini açıkladı
FUTBOLİrfan Can'dan Fatih Terim sözleri!
Derrick Luckassen, Kasımpaşa'da!
FUTBOLPaşa'dan bir transfer daha!
İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı
FUTBOL"Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı"
Antalyasporlu genç oyuncu Doğukan Sinik'in hayali milli takım
FUTBOLDoğukan Sinik'in hayali milli takım
Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor
FUTBOLGaziantep yeni teknik direktörünü arıyor
Göztepe'de harekat başladı
FUTBOLGöztepe'de harekat başladı
Süper Lig’de 18 haftada 14 hocayla yollar ayrıldı
FUTBOL18 haftada 14 hocayla yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı: Hedef 100 milyon TL
FUTBOLMesut çılgınlığı: Hedef 100 milyon TL