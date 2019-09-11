Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın durumunu, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı, transferlerin uyum süreci ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakkı Çelikel, üçüncü sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de güzel işlere imza atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Lige sahalarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Çelikel, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında iyi oynamalarına rağmen sahadan puansız ayrıldıklarını ifade etti.

Çelikel, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Takımımız uyum içerisinde çalışmalarına devam ediyor. 15 günlük ara iyi geldi. Takımda sakatlıkları bulunan bazı futbolcularımız bu süreçte iyileşme yolunda önemli mesafe kaydetti. Milli maç dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdik. MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişata 'dur' diyeceğiz. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçta emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ankaragücü'nü yenmek için sahaya çıkacağız."

"ANADOLU'NUN EN HAZIR TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

Süper Lig'e tam olarak istedikleri gibi başlayamadıklarını, UEFA Avrupa Ligi elemelerine katıldıkları için takımı erken oluşturmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lige erken başladık. UEFA Avrupa Ligi elemeleri bizim için her ne kadar avantaj ise bir o kadar da dezavantaj oldu. Diğer takımlar daha uzun bir kamp dönemi geçirdi. Maçlarımız olduğu için kurgumuzu farklı yaptık. Takımda da genel olarak bir yorgunluk belirtisi oldu ama bunlar bizim için bahane değil. Ligde oynadığımız 3 maçı baz alırsak hem Trabzon maçında hem de Alanyaspor maçının ikinci yarısında çok olumlu futbol oynadık. Bu bakış açımızı değiştirdi. Takımımızın kapasitesini, teknik gücünü biliyoruz. İddia ediyorum Anadolu'nun en hazır takımlarından biriyiz. Bu da önemli. Yani biz lige yeni çıkan bir takım değiliz. İnşallah bu kötü gidişata da Ankaragücü maçıyla 'dur' diyeceğiz."

"TRANSFERLERİMİZDEN SON DERECE MEMNUNUZ"

Hakkı Çelikel, transferlerin takıma uyum sürecinin tamamlandığını bildirerek, "Şu an takımda bir kolej havası var. Bu ambiyanstan son derece memnunuz. Transferlerimizin tamamı kendi kariyerlerinde iyi duruma gelmiş oyuncular. Transferlerimizden son derece memnunuz. İlerleyen maçlarda daha iyi konuma gelecekler. Takım olarak Ankaragücü maçında iyi oynayıp bunu galibiyetle taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Çelikel, "Her zaman ligde ilk 5'te olmak istiyoruz. Takımımız da buna çok müsait. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

"YÖNETEN VE OYNAYAN BİR MALATYASPOR SEYREDECEĞİZ"

Çelikel, ilerleyen günlerde daha başarılı bir takım görüntüsü vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarımız ilerleyen günlerde daha çok topla oynayan, oyuna yön vermeye çalışan bir Yeni Malatyaspor izleyecekler. Bu oyun seyri açısından daha keyifli bir takım olacak. Karşılayan değil yöneten ve oynayan bir Yeni Malatyaspor seyredeceğiz. Sergen (Yalçın) hocamızın da oynatmak istediği tarz bu. Taraftarımızdan maçlarda daha çok destek bekliyoruz. Tüm taraftarı Malatya'daki ve Anadolu'daki tüm maçlarımızda tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz varız onlar yoksa biz yokuz. Taraftar bizi hırslandıran en büyük güç. Taraftarımız bizi maçlarda yalnız bırakmayacak."