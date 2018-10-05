Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye kolay adapte olduğunu söyledi.

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Benevento'tan geldiği Süper Lig'e çabuk uyum sağladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Guilherme, geride kalan 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 621 dakika boyunca formasını terletti. Guilherme, ligde 2 asist ve bir gol kaydederken, iki de sarı kart gördü.

4 milyon Avro piyasa değeriyle Evkur Yeni Malatyaspor'un en değerli oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalı futbolcu, Türkiye ligini, performansını ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ve Süper Lig'in yurt dışında çok tanındığını belirten Guilherme, ülkenin dünyaca ünlü 4-5 takıma sahip olduğunu kaydetti.

Transfer olmadan yaklaşık 2 ay kadar görüşmelerin sürdüğünü anımsatan Guilherme, ligin tanınmışlığının ve oyuncu kalitesinin de kendisini Türkiye'ye getiren etkenlerden olduğunu dile getirdi.

Guilherme, birkaç değişik mevkide forma giyebildiğini anlatarak, "Ben diğer oynadığım takımlarda da aynı şekilde bir sürü değişik pozisyonda oynadım. Oynadığım mevkiye kolay adapte oluyorum. Her oyuncu bir pozisyonda oynamak ister. O pozisyonda antrenman yapmak ister ama ben takımıma nerede faydalı olacaksam o mevkide elimden gelen ne varsa onu yapmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM PERFORMANSI BENİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ"

Süper Lig'e çabuk uyum sağladığını kaydeden Guilherme, gösterdiği performanstan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Kendi performansından çok takımın performansının önemli olduğuna değinen Guilherme, şöyle devam etti:

"Ben daha çok takım başarısına yönelik düşünüyorum. İyi oynadığımız zaman alıyoruz puanları, bireysel performanslar çok önemli değil. Bazen bireysel olarak iyi olsak da maçı kaybedebiliyoruz. Onun için önemi kalmıyor benim için. Bence takımda herkesi için bu durum böyle. Yendiğimiz hafta herkes daha mutlu oluyor, bütün takıma yeniden hava geliyor. Onun için bireyselden öte takım performansı benim için çok daha önemli."

"TEKNOLOJİ ARTIK FUTBOLA GİRDİ"

Guilherme, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına herkesin alışması gerektiğini ifade etti.

VAR'da verilen kararların takımların lehlerine olduğu zaman hoşlarına gideceğini ancak aleyhteki kararlara ise yine tepki gösterileceğini belirterek, "Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

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