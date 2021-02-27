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HaberlerOtomobilYeni Mercedes-Benz C-Serisi F1 teknolojisi ile tanıtıldı - haberler
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Formula 1 teknolojisini pist dışına taşıdı

Mercedes-Benz'in d-segment modeli C-Serisi yenilendi. Dijital dünya lansmanı ile tanıtılan model, markanın büyük boy sedanları ile benzer bir görünüme kavuştu. Yeni C-Serisi'nde tamamı 4 silindirli, benzinli ve dizel motorların tümünde 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulacağı ve manuel şanzıman seçeneğine son verildiği belirtildi. Araçtaki motorların yeni turbo beslemesinin ise Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildiği kaydedildi. Tasarımında markanın amiral gemisi S-Serisi’nden izler taşıyan yeni C-Serisi'nde, ilk kez yeni S-Serisin'nde kullanılan Mercedes'in ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemine yer verildiği ve bu sistemin daha gelişmiş komutları algılayarak öğrenmeye devam ettiği belirtildi

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi F1 teknolojisi ile tanıtıldı - haberler
HABERTURK.COM

Güncel haliyle dünyada 100’ün üzerinde ülkede satılan Mercedes-Benz C-Serisi, beşinci nesli ile görücüye çıktı. Yapılan açıklamaya göre, model tarihinde pek çok ilki bünyesinde barındıran W206 kasa kodlu yeni C-Serisi, arka tasarımında bagaj kapağına da taşırılan stop lambaları, tüm motor seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında ısıtma fonksiyonu gibi yenilikleriyle seleflerinden ayrılıyor.

Aracın birçok noktasında markanın amiral gemisi S-Serisi'nin izleri görülüyor. C-Serisi’nin sedan gövde tipinde ilk kez iki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı kullanılırken, aydınlatma fonksiyonları yan paneller ve bagaj kapağındaki stop lambası parçalarına bölünmüş durumda. “Metalik Spektral Mavi”, “Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü” ve “designo Opalit Beyaz” olmak üzere üç yeni renk de nesil değişimi ile birlikte seriye eklendi.

Yapılan açıklamada, iç mekan tasarımının yeni S-Serisi’nin özelliklerini esas aldığı ve bunları sportif bir şekilde yorumladığı kaydedildi. Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat profilini andıran mimaride uçak motoru benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları da kokpitin dikkat çeken öğeleri arasında. Göstergenin ve orta ekranın 6 derece kadar eğimli yapısı bulunuyor.

ÖNCÜSÜNDEN DAHA DİJİTAL

Aracın kokpitini yüksek çözünürlüklü bir LCD ekran domine ediyor. 10,25 inç ve 12,3 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği bulunuyor. Kabin içerisindeki dijitalleşme orta konsolda da devam ediyor. Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik ekran dışında isteğe bağlı olarak 11,9 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor.

Öte yandan, yeni S-Serisi gibi yeni C-Serisi de ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile satışa sunulacak. Verilen bilgiye göre, sesli asistan, Mercedes me uygulaması üzerinden çevrimiçi hizmetlerin etkinleştirilmesiyle daha fazla diyalog kurabiliyor ve öğrenebilir hale getiriliyor. Araçta, isteğe bağlı donanım olarak “Artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon” da sunuluyor.

FORMULA 1 TECRÜBESİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Yeni C-Serisi’nde 20 beygir ek güç ve 200 Nm fazladan tork kullanıma sunan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli motor (M 254) ilk kez kullanıma sunuluyor. İlk aşamada 170 ile 265 beygir aralığında, tamamı dört silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşan güç ünitelerinin hepsinin ISG'ye sahip olduğu açıklandı.

Enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla benzinli motorun daha verimli bir yapı ortaya koyduğu da belirtildi. Araçtaki motorların yeni turbo beslemesinin, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildiği de verilen bilgiler arasında.

9G-TRONIC otomatik şanzımanın da, ISG’nin uyarlanması çerçevesinde geliştirildi ve tüm C-Serisi modellerinde standart olarak sunulmaya başlandığı bildirildi.

ARKA TEKERLEKLER DE YÖNLENDİRİLEBİLİYOR

C-Serisi'nin dinamik yürüyen aksamda da yeni bir dört kollu ön aks ve çok kollu arka aks kullanıyor. Yürüyen aksam, gelişmiş süspansiyon, yuvarlanma ve gürültü konforunun yanı sıra çevik sürüş özellikleri ve üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Yeni C-Serisi, isteğe bağlı olarak sertliği seçilebilen süspansiyon ve spor süspansiyon ile de donatılabiliyor.

C-Serisi'nde, isteğe bağlı olarak sunulan arka aks yönlendirme ve bununla birlikte ön aksta daha direkt çalışan direksiyon sistemi nesil değişimi ile gelen yenilikler arasında yer alıyor. Bu sayede 60 km/s’nin altındaki hızlardaki manevralarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin açısına göre 2.5 dereceye kadar aksi yönde yönlendiriliyor.

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