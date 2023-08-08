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        Haberler Gündem YENİ MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul'da yeni minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

        Minibüs ücretlerine zam geldi! İşte İstanbul'da zamlı minibüs indi bindi fiyatı...

        Yeni minibüs ücretleri, 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından araştırılmaya başlandı. Toplantının ardından İstanbul'da zamlı toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri açıklandı. Yeni toplu ulaşım zammı sonrasında minibüs indi bindi ücretleri de belli oldu. İşte 2023 zamlı minibüs ücretlerinde son durum...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:37
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından yeni minibüs ücretleri açıklandı. 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de yapılan olağanüstü toplantının ardından UKOME İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldiğini açıkladı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi. İşte 2023 toplu ulaşım zammı sonrası minibüs ücretleri...

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        TOPLU ULAŞIMA ZAM!

        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

        İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        ZAM SONRASI MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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